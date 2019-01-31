Dörtyol forvetine takviye yaptı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi üst sıralarda tamamlayan Dörtyol, şampiyonluk hedefi doğrultusunda forvetine takviye yaptı.

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeye devam edeceklerini açıklayan asbaşkan Necip Fidan, Maraş Gençlik’ten Faruk Akkuş’u kadrolarına katarak, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini söyledi. Antrenmanlara başlayan Faruk’un transferinden sonra yeni transferler için de çalıştıklarını belirten Necip Fidan, taraftarlarını heyecanlandıracaklarını sözlerine ekledi.