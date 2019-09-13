'Dört büyüklerin'' borcu dudak uçuklatıyor

Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı.

Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon euro) ulaştı.

Dört büyüklerin toplam borcu 10,6 milyar lira

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor.

Salt bu sezon için 115,5 milyon euroluk yükümlülüğün altına giren "Dört büyükler"in, geçen sezon sonu itibarıyla borç miktarları şöyle:

Kulüpler Borç (TL) Fenerbahçe 3,7 milyar Galatasaray 3,2 milyar Beşiktaş 2,6 milyar Trabzonspor 1,1 milyar Toplam 10,6 milyar

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE GÖRE KULÜPLER "BORCA BATIK" DURUMDA

Borsada işlem gören kulüpler, üçer aylık periyotlarda Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulunarak finansal raporlarını duyurmaktadır.

Bu raporlarda kulübün ekonomik durumuna dair veriler ve bağımsız denetçilerin bu verileri değerlendirmesi yer alıyor.

Denetçi raporlarında uzun zamandır 4 kulüp için de aynı ifadeler kullanılıyor:

"Finansal tablolara göre işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizlik varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenlemelere girdiğinden, yönetim kurulunun tedbirleri alması gerekmektedir."