Doğan’a, hemşeri morali

Doğan Türk Birliği, lider Yenicami ile oynayacağı maç öncesinde hemşerisi Girne Halk Evi’ni mağlup ederek moral bulurken, 5. sıraya yükseldi. Galibiyete hasret kalan Girne Halk Evi ise 6 puanda kaldı

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Ömer Doğru, Mehmet Kurtuluş, Emre Öztaşlı

Girne Halk Evi: Okyanus Öndağ, Hasan Sadrazam, Mahmut Erkan, Talip Kasımoğlu, Yaşar Solel, Lawanye Ogbe(Dk.55 Yanki Aktül), Willien Bony, James Abangha(Dk.68 Deniz Kutay), Ertan Denizer(Dk.63 Özgül Gül), Ertaç Taşkıran, Oseynou Endoe

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Oudri Raheem, Çağrı Kıral, Serhan Önet, Sercan Demirman, Aydın Aygın(Dk.87 Cemal Yaşınses), İbrahim Çıdamlı, Lua Lua(Dk.72 Selim Saygı), Burak Kömürcü(Dk.78 Bayram Anday)

Goller: Dk.90+3 Ertaç Taşkıran(GHE)-Dk.24 Lua Lua, Dk.27 Burak Kömürcü, Dk.90 Cemal Yaşınses(DTB)

K-PET Süper Lig’de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Doğan Türk Birliği, Girne derbisinde Girne Halk Evi’ni zorlanmadan mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyeti aldı.

İlk devreyi Lua Lua ve Burak’ın golleriyle önde tamamlayan Doğan Türk Birliği’nin üçüncü golünü, oyuna girdikten 3 dakika sonra Cemal kaydetti. Düşüşünü sürdüren Girne Halk Evi’ne Ertaç’ın golü teselli oldu.

24.DK: Savunma arkasına atılan ara pasında topla ceza sahasında buluşan Serhan, Talip tarafından düşürüldü. Hakem Turgay Misk tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Lua Lua topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru takımını lehine 0-1 yaptı.

27.DK: Sağ kanattan gelişen DTB atağında Aydın ve Serhan seri paslaşmalar yaptı. Son olarak topla buluşan Aydın arka direkte uygun durumdaki İbrahim’e topu aktardı. Bu oyuncu topu kontrol etti ve çok sert vurdu. Kaleci Okyanus topu kurtarmayı başardı ancak dönen topta yakın mesafeden Burak Kömürcü topu kafayla tamamladı ve kaleci Okyanus’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-2

62.DK: Sol kanattan İbrahim’in ortasında Burak’ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

67. DK: Sağ taraftan atılan uzun topla buluşan Burak ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üstten dışarı gitti.

80.DK: Sağ taraftan Bayram’ın kullandığı korner atışında Ahmet’in kafa vuruşu çizgiden çıkarıldı.

90.DK: DTB farkı 3’e çıkardı. Bayram’ın derin topunda topla buluşan Cemal sağ çaprazdan düzgün vurarak fileleri sarstı. 0-3

90+3 DK: Sağ kanattan yapılan ortada top Hasan’ın eline çarptı. Hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ertaç ağlara gönderdi. 1-3