Doğan ikinci devrede güldü

Doğan Türk Birliği, Debola’nın golüne engel olamayarak mağlup duruma düştüğü maçın ikinci devresinde Weston ve Rasaq’ın 2 golleri ile Binatlı’yı mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Binatlı ise playout hattında kalmaya devam etti

Stad: Mete Adanır Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık DTB: Dursun, Aydın, Serhan, Kenan, Koral, Erdinç(Dk.56 Selim) Rasaq (Ali) Ahmet, Weston (Dk.75 Çağrı) Ali Savaşan, Billy Binatlı: Yunus, Abdullah, Tuğrul(Darbaz), Debola, Berkem, Bayram, Mustafa, Muammer(Ayhan), Serkan (Cenkay)Alattin, Moses Goller: Dk.57 JonathanWeston, Dk.62 ve 72 Rasaq (DTB) – Dk.33 Debola (Binatlı) Kırmızı Kart: Dk.84 Ali Savaşan (DTB) K-PET Süper Ligin 19. haftasında Doğan Türk Birliği ile Binatlı,Mete Adanır Stadı karşılaştılar. Doğan Türk Birliği ilk yarısını geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı. Geçtiğimiz hafta Yenicamideplasmanında farklı mağlup olarak zirve yarışında yara alanDoğan Türk Birliği maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Maçı bırakmayan Doğan Türk Birliği,Binatlı maçını ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı. Binatlı 33. dakikada Debola’nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Doğan Türk Birliği,57’de Weston, 62 ve 72’de Rasaq’ın attığı gollerle skoru3-1 yaptı. Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği 40 puana ulaşıp ikinci sıraya yükseldi. Binatlı ise 18 puanda kalarak sıkıntılı bölgede kaldı.