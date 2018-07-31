Diriliş Çetinkaya sahnede

Çetinkaya'da oybirliği ile başkanlığa seçilen Süleyman Yemen, "Diriliş Çetinkaya" sloganı ile yola çıktıklarını açıkladı

Soydan SAKALLI

Çetinkaya'nın genel kurulu dün akşam kulüp lokalinde gerçekleştirilirken, başkanlığa oybirliği ile Süleyman Yemen seçildi.

Çetinkaya'nın genç başkanı Süleyman Yemen, aralarında Bülent Dizdarlı, Ferdinç Kılıç ve Ali Kösezade gibi tecrübeli isimlerin de yer aldığı genç ağırlıklı bir yönetim kurulu ile yola çıktı. Süleyman Yemen, genel kurulda yaptığı konuşmada "Diriliş Çetinkaya" sloganı ile yola çıktıklarını ve kısa süre içerisinde camiayı toparlayarak, Urcan Vamgöl Akademisi'nden yetişecek futbolculardan kurulan bir Çetinkaya takımı yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Çetinkaya, 3 sezon boyunca kulübe sponsor olan ve kulübe ismini veren GAÜ ön ismini, isminden çıkarırken, Çetinkaya olarak yoluna devam edecek.

Bu arada geçtiğimiz sezon Çetinkaya kadrosuna yer alan Barine Eko, Türkiye BAL ekiplerinden Görelespor ile sözleşme imzaladı.