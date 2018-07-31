banner107
Diriliş Çetinkaya sahnede
Diriliş Çetinkaya sahnede
84 0
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
23 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
95 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
28 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
102 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
26 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
101 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
49 0
banner82
banner147

Diriliş Çetinkaya sahnede

banner27

Çetinkaya'da oybirliği ile başkanlığa seçilen Süleyman Yemen, "Diriliş Çetinkaya" sloganı ile yola çıktıklarını açıkladı

Diriliş Çetinkaya sahnede
banner137

Soydan SAKALLI

Çetinkaya'nın genel kurulu dün akşam kulüp lokalinde gerçekleştirilirken, başkanlığa oybirliği ile Süleyman Yemen seçildi.

Çetinkaya'nın genç başkanı Süleyman Yemen, aralarında Bülent Dizdarlı, Ferdinç Kılıç ve Ali Kösezade gibi tecrübeli isimlerin de yer aldığı genç ağırlıklı bir yönetim kurulu ile yola çıktı. Süleyman Yemen, genel kurulda yaptığı konuşmada "Diriliş Çetinkaya" sloganı ile yola çıktıklarını ve kısa süre içerisinde camiayı toparlayarak, Urcan Vamgöl Akademisi'nden yetişecek futbolculardan kurulan bir Çetinkaya takımı yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Çetinkaya, 3 sezon boyunca kulübe sponsor olan ve kulübe ismini veren GAÜ ön ismini, isminden çıkarırken, Çetinkaya olarak yoluna devam edecek. 

Bu arada geçtiğimiz sezon Çetinkaya kadrosuna yer alan Barine Eko, Türkiye BAL ekiplerinden Görelespor ile sözleşme imzaladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.