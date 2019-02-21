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Dipkarpazlılar’a ceza yağdı

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Dipkarpazlılar’a ceza yağdı
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı.

BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. Üretilen kararlarda Dipkarpaz – Serdarlı maçında kart gören Dipkarpaz futbolcularına 7 maç, yöneticisine ise 3 maç ceza verildi.

KIRMIZI KART CEZALARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

DİPKARPAZ TSK

SALİH DAĞ

3 MAÇ

DİPKARPAZ TSK

BAVVER DAĞ

3 MAÇ

TÜRKMENKÖY ASK

OĞUZHAN DURAN

1 MAÇ

AYDINKÖY MSK

AKİF ŞANVERDİ

3 MAÇ

 YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ADI SOYADI

CEZA

DİPKARPAZ TSK

ZÜBEYİR AKKURT

3 MAÇ

DÖRTYOL SK

KADİR YALIN

1 MAÇ

YILMAZKÖY SK

NECİP DİNARLI

1 MAÇ

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR

TAKIM

FUTBOLCU

KARAOĞLANOĞLU SB

MEHMET GÜL

DİPKARPAZ TSK

UMUTHAN YAZICI

ORTAKÖY SK

YANKI BAYKAN

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