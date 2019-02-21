Dipkarpazlılar’a ceza yağdı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı.
BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. Üretilen kararlarda Dipkarpaz – Serdarlı maçında kart gören Dipkarpaz futbolcularına 7 maç, yöneticisine ise 3 maç ceza verildi.
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KIRMIZI KART CEZALARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
DİPKARPAZ TSK
|
SALİH DAĞ
|
3 MAÇ
|
DİPKARPAZ TSK
|
BAVVER DAĞ
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3 MAÇ
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TÜRKMENKÖY ASK
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OĞUZHAN DURAN
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1 MAÇ
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AYDINKÖY MSK
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AKİF ŞANVERDİ
|
3 MAÇ
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YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
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TAKIM
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ADI SOYADI
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CEZA
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DİPKARPAZ TSK
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ZÜBEYİR AKKURT
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3 MAÇ
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DÖRTYOL SK
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KADİR YALIN
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1 MAÇ
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YILMAZKÖY SK
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NECİP DİNARLI
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1 MAÇ
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR
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TAKIM
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FUTBOLCU
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KARAOĞLANOĞLU SB
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MEHMET GÜL
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DİPKARPAZ TSK
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UMUTHAN YAZICI
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ORTAKÖY SK
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YANKI BAYKAN