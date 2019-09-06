Dairelerde beraberlik yok

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk hafta tamamlanırken, şimdiye kadar beraberlik olmadı

Hasan Ramadan Cemil adına bakanlıklar ve devlet daireleri arası düzenlenen halı saha futbol turnuvasında ilk hafta tamamlandı.

Gönyeli Halı Sahası’nda 13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada ilk hafta B Grubu’nda ikişer maç A Grubunda ise birer maç oynandı. Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda şimdiye kadar berabere kalan olmadı.

Tüm takımların gol atma başarısı gösterdiği turnuvada A Grubunda oynanan birer maç sonunda Polis Genel Müdürlüğü gol averajı ile lider durumda. Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, İhtiyat Sandığı Dairesi ise üçüncü sırada.

B Grubunda ise ilk gün maçlarını bay geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı ikinci gün maçında Din İşleri Dairesi ile başa baş mücadele etti. Karşılaşmayı 1 sayı farkla kazanan Turizm ve Çevre Bakanlığı ilk maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.

Cumhuriyet Meclisi takımı ise ikinci maçında Telefon Dairesi takımını 6-4 ile geçerek ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu. Bu gurupta Merkezi Cezaevi takımı ikide 2 yaparak zirvede yer alıyor. Turnuva 9 Eylül Pazartesi günü B Grubu maçları ile devam edecek.

İLK HAFTA SONUÇLARI ŞÖYLE:

A GRUBU

KIBTEK-İhtiyat Sandığı Dairesi: 2-6

Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 2-9

Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Piyangosu: 13-3

B Grubu

1.MAÇLAR

KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8

Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3

Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1

Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY

2.MAÇLAR

Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı: 12-3

Cumhuriyet Meclisi-Telefon Dairesi: 6-4

Turizm ve Çevre Bakanlığı-Din işleri: 8-7

Tarım Bakanlığı – BAY