Dairelerde beraberlik yok

Hasan Ramadan Cemil adına bakanlıklar ve devlet daireleri arası düzenlenen halı saha futbol turnuvasında ilk hafta tamamlandı.
Gönyeli Halı Sahası’nda 13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada ilk hafta B Grubu’nda ikişer maç A Grubunda ise birer maç oynandı. Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda şimdiye kadar berabere kalan olmadı.
Tüm takımların gol atma başarısı gösterdiği turnuvada A Grubunda oynanan birer maç sonunda Polis Genel Müdürlüğü gol averajı ile lider durumda. Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, İhtiyat Sandığı Dairesi ise üçüncü sırada.
B Grubunda ise ilk gün maçlarını bay geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı ikinci gün maçında Din İşleri Dairesi ile başa baş mücadele etti. Karşılaşmayı 1 sayı farkla kazanan Turizm ve Çevre Bakanlığı ilk maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.
Cumhuriyet Meclisi takımı ise ikinci maçında Telefon Dairesi takımını 6-4 ile geçerek ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu. Bu gurupta Merkezi Cezaevi takımı ikide 2 yaparak zirvede yer alıyor. Turnuva 9 Eylül Pazartesi günü B Grubu maçları ile devam edecek.
İLK HAFTA SONUÇLARI ŞÖYLE:
A GRUBU
KIBTEK-İhtiyat Sandığı Dairesi: 2-6
Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 2-9
Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Piyangosu: 13-3
B Grubu
1.MAÇLAR
KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8
Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3
Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1
Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY
2.MAÇLAR
Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı: 12-3
Cumhuriyet Meclisi-Telefon Dairesi: 6-4
Turizm ve Çevre Bakanlığı-Din işleri: 8-7
Tarım Bakanlığı – BAY