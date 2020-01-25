Cihangir’in büyüsü bozuldu

Çetinkaya, zorlu Cihangir deplasmanından puan çıkarmayı başarırken ikinci devreye puanla başladı. İlk devre evinde bol gollü galibiyetler alan Cihangir, Ndue ve Mishali’nin yokluğunda gol bulamayarak, golsüz beraberlikle zirve yarışında yara aldı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı

Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Behiç, Musa (Dk.86 Gökhan) Eric, Mikail, Joseph Obidiaso, Ali, Hüseyin, Donatus Joseph (Dk.65 Çağlar) Zihni

Çetinkaya: Kani, Tunç, Hakan, Mustafa, Emir (Dk.75 Mehmet Söker) James, Allen, Toykan (Dk.62 Ceylan) Samuel, Batuhan, Emek (Dk.69 Doğukan)

K-Pet Süper Lig’in ikinci devrenin ilk hafta maçında Cihangir ile Çetinkaya golsüz berabere kalarak devreye puanla başladılar.

Sezonun 16.hafta maçında Cihangir Stadı’nda (Kafes) Cihangir ile Çetinkaya, Mehmet Sezener’in yönettiği maçta karşı karşıya geldiler.

İlk devrenin son iki haftasında başlayan düşüşünü Çetinkaya karşısında da sürdüren Cihangir galibiyet hasretini sürdürürken, hanesine 1 puan yazdırabildi. Cihangir böylelikle ikinci devreye de moralsiz başladı.

Mehmet Bolkan yönetiminde sadece Hamitköy’e yenilen Çetinkaya zorlu deplasmandan aldığı beraberlikle, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Puanını 15 yapan Çetinkaya, ikinci devreye de moralli başladı.