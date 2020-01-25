Cihangir’in büyüsü bozuldu

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı
Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Behiç, Musa (Dk.86 Gökhan) Eric, Mikail, Joseph Obidiaso, Ali, Hüseyin, Donatus Joseph (Dk.65 Çağlar) Zihni
Çetinkaya: Kani, Tunç, Hakan, Mustafa, Emir (Dk.75 Mehmet Söker) James, Allen, Toykan (Dk.62 Ceylan) Samuel, Batuhan, Emek (Dk.69 Doğukan)
K-Pet Süper Lig’in ikinci devrenin ilk hafta maçında Cihangir ile Çetinkaya golsüz berabere kalarak devreye puanla başladılar.
Sezonun 16.hafta maçında Cihangir Stadı’nda (Kafes) Cihangir ile Çetinkaya, Mehmet Sezener’in yönettiği maçta karşı karşıya geldiler.
İlk devrenin son iki haftasında başlayan düşüşünü Çetinkaya karşısında da sürdüren Cihangir galibiyet hasretini sürdürürken, hanesine 1 puan yazdırabildi. Cihangir böylelikle ikinci devreye de moralsiz başladı.
Mehmet Bolkan yönetiminde sadece Hamitköy’e yenilen Çetinkaya zorlu deplasmandan aldığı beraberlikle, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Puanını 15 yapan Çetinkaya, ikinci devreye de moralli başladı.