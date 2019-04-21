Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan başladı.

Dün alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçların programı şu şekilde oldu:

1.GRUP

Akdoğan Akıncılar - Güvercinlik 4-4

Pile - Yenişehir 3–2

Tuzla - İncirli – 0-2

2.GRUP Serhatköy - Dikmengücü 2–3

Pınarbaşı - Dağyolu 3-1

Gayretköy - Alayköy - 4-0

3.GRUP

Kalkanlı - Akdeniz 3-2

Mevlevi - Sadrazam Kayalar – 0-2

Çamlıbel -Tepebaşı 3-3

4.GRUP

Demirhan - Dilekkaya 2-1

Mutluyaka - Gülgün Süt Düzova - 1-0

Kırıkkale - Yeniceköy - 1-1

5.GRUP

Tatlısu Seracılar - Civisil 4–2

Ötüken - Karadeniz 61, 0–1

1461 İskele Trabzonspor - Boğaziçi – 4-1

6.GRUP

Ergazi - Kumyalı 3-4

Ardahan- Yarköy – 0-2

Yeni Erenköy - Bafra- 1-0

