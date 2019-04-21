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BTM 2. Liginde heyecan başladı

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BTM 2. Liginde heyecan başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan başladı.

Dün alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçların programı şu şekilde oldu:

1.GRUP

Akdoğan Akıncılar  - Güvercinlik 4-4

Pile - Yenişehir 3–2

Tuzla - İncirli – 0-2

2.GRUP Serhatköy - Dikmengücü 2–3        

Pınarbaşı - Dağyolu     3-1 

Gayretköy - Alayköy  -  4-0

3.GRUP

Kalkanlı - Akdeniz     3-2

Mevlevi  -  Sadrazam Kayalar – 0-2

Çamlıbel -Tepebaşı        3-3

4.GRUP

Demirhan  -          Dilekkaya  2-1

Mutluyaka  - Gülgün Süt Düzova -  1-0

Kırıkkale - Yeniceköy  -  1-1

5.GRUP

Tatlısu Seracılar   - Civisil 4–2

Ötüken  - Karadeniz 61, 0–1

1461 İskele Trabzonspor -  Boğaziçi – 4-1

6.GRUP

Ergazi  - Kumyalı 3-4

Ardahan- Yarköy – 0-2

Yeni Erenköy - Bafra-  1-0
 

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