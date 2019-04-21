Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan başladı.
Dün alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçların programı şu şekilde oldu:
1.GRUP
Akdoğan Akıncılar - Güvercinlik 4-4
Pile - Yenişehir 3–2
Tuzla - İncirli – 0-2
2.GRUP Serhatköy - Dikmengücü 2–3
Pınarbaşı - Dağyolu 3-1
Gayretköy - Alayköy - 4-0
3.GRUP
Kalkanlı - Akdeniz 3-2
Mevlevi - Sadrazam Kayalar – 0-2
Çamlıbel -Tepebaşı 3-3
4.GRUP
Demirhan - Dilekkaya 2-1
Mutluyaka - Gülgün Süt Düzova - 1-0
Kırıkkale - Yeniceköy - 1-1
5.GRUP
Tatlısu Seracılar - Civisil 4–2
Ötüken - Karadeniz 61, 0–1
1461 İskele Trabzonspor - Boğaziçi – 4-1
6.GRUP
Ergazi - Kumyalı 3-4
Ardahan- Yarköy – 0-2
Yeni Erenköy - Bafra- 1-0