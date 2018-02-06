Birinci Lig'de zirve kayıpsız

K-PET Birinci Lig'de 17. hafta maçları tamamlanırken, ilk dört sırada yer alan zirvenin iddialı takımları Gönyeli, Esentepe, Hamitköy ve Maraş haftayı kayıpsız geçti
İstikrarlı çıkışını sürdüren Göçmenköy ise iddialı konuma gelirken, Mormenekşe istikrarsız gidişini sürdürüp, zirvenin gerisinde kaldı
Ligde son 6 sırada yer alan düşme ve play out hattındaki takımlar ise haftayı galibiyet alamadan tamamladı
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise Hamitköy'den Özgür Ongun, 19 gole ulaşırken, onu 12 golle Maraş'tan Hasan Özçelik takip ediyor
Haftanın Kare Ası
Kemal (Hamitköy)
Rifat (Göçmenköy)
Ahmet Karal (Esentepe)
Hasan Özçelik (Maraş)
Haftanın 11’i:
Kemal (Esentepe)
Semih (Göçmenköy)
Onur (Esentepe)
Hamit (Maraş)
Umut (Hamitköy)
Ramazan (Maraş)
Cemal (Göçmenköy)
Kahraman (Gönyeli)
İbrahim (Gönyeli)
İsmail (Lapta)
Toykan (Hamitköy)
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy kendisi adına dönüm maçı niteliğinde olan Değirmenlik deplasmanından üç puanla ayrılarak kritik bir galibiyet aldı
Haftanın Futbolcusu: Tacettin (Gönyeli)
Tacettin, zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanında iki farklı geriye düşen takımının maçı kazanmasına büyük katkı koyarken; attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.
Haftanın Antrenörü: Ahmet Sakallı (Hamitköy)
Hamitköy antrenörü Ahmet Sakallı, zorlu Dumlupınar karşılaşmasında oyun 1-1’e geldikten sonra zamanında yaptığı değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladı.
Haftanın hakemi: Hüseyin Özkan (Maraş-Akova)
Hüseyin Özkan , Maraş-Akova mücadelesinde iyi bir yönetim sergilerken; verdiği penaltı kararları da doğruydu.
K-Pet Birinci Lig 17. Hafta sonuçları
Bostancı Bağcıl-Gönyeli: 3-4
Esentepe-Mormenekşe: 1-0
Değirmenlik-Göçmenköy: 1-2
Maraş-Akova: 5-1
Kaya Mehmetçik-Çanakkale: 1-1
Doğancı-Lapta: 1-2
Hamitköy-Dumlupınar: 2-1
Girne Halk Evi-Görneç: 1-1
K-Pet Birinci Lig 18. Hafta programı:
10 Şubat Cumartesi:
Lapta – Esentepe
Dumlupınar – Girne Halk Evi
Göçmenköy - B. Bağcıl
Görneç – Değirmenlik
11 Şubat Pazar
Maraş – Hamitköy
Akova – Mormenekşe
Gönyeli – Kaya Mehmetçik
Çanakkale – Doğancı
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
17
|
11
|
4
|
2
|
30
|
13
|
17
|
37
|
2.
|
17
|
10
|
5
|
2
|
31
|
16
|
15
|
35
|
3.
|
17
|
10
|
2
|
5
|
34
|
23
|
11
|
32
|
4.
|
17
|
9
|
4
|
4
|
34
|
22
|
12
|
31
|
5.
|
17
|
8
|
4
|
5
|
33
|
21
|
12
|
28
|
6.
|
17
|
8
|
4
|
5
|
19
|
16
|
3
|
28
|
7.
|
17
|
8
|
3
|
6
|
30
|
28
|
2
|
27
|
8.
|
17
|
7
|
4
|
6
|
18
|
15
|
3
|
25
|
9.
|
17
|
8
|
1
|
8
|
26
|
24
|
2
|
25
|
10.
|
17
|
6
|
5
|
6
|
25
|
25
|
0
|
23
|
11.
|
17
|
6
|
3
|
8
|
25
|
30
|
-5
|
21
|
12.
|
17
|
4
|
4
|
9
|
16
|
26
|
-10
|
16
|
13.
|
17
|
4
|
3
|
10
|
24
|
41
|
-17
|
15
|
14.
|
17
|
3
|
5
|
9
|
16
|
34
|
-18
|
14
|
15.
|
17
|
3
|
3
|
11
|
18
|
28
|
-10
|
12
|
16.
|
17
|
2
|
4
|
11
|
7
|
24
|
-17
|
10