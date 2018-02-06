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Birinci Lig'de zirve kayıpsız

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K-PET Birinci Lig'de 17. hafta maçları tamamlanırken, ilk dört sırada yer alan zirvenin iddialı takımları Gönyeli, Esentepe, Hamitköy ve Maraş haftayı kayıpsız geçti

Birinci Lig'de zirve kayıpsız
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K-PET Birinci Lig'de 17. hafta maçları tamamlanırken, ilk dört sırada yer alan zirvenin iddialı takımları Gönyeli, Esentepe, Hamitköy ve Maraş haftayı kayıpsız geçti

İstikrarlı çıkışını sürdüren Göçmenköy ise iddialı konuma gelirken, Mormenekşe istikrarsız gidişini sürdürüp, zirvenin gerisinde kaldı

Ligde son 6 sırada yer alan düşme ve play out hattındaki takımlar ise haftayı galibiyet alamadan tamamladı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise Hamitköy'den Özgür Ongun, 19 gole ulaşırken, onu 12 golle Maraş'tan Hasan Özçelik takip ediyor

Haftanın Kare Ası

Kemal (Hamitköy)

Rifat (Göçmenköy)

Ahmet Karal (Esentepe)

Hasan Özçelik (Maraş)

Haftanın 11’i:

Kemal (Esentepe)

Semih (Göçmenköy)

Onur (Esentepe)

Hamit (Maraş)

Umut (Hamitköy)

Ramazan (Maraş)

Cemal (Göçmenköy)

Kahraman (Gönyeli)

İbrahim (Gönyeli)

İsmail (Lapta)

Toykan (Hamitköy)

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Göçmenköy kendisi adına dönüm maçı niteliğinde olan Değirmenlik deplasmanından üç puanla ayrılarak kritik bir galibiyet aldı

Haftanın Futbolcusu:  Tacettin (Gönyeli)

Tacettin, zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanında iki farklı geriye düşen takımının maçı kazanmasına büyük katkı koyarken; attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Antrenörü: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Hamitköy antrenörü Ahmet Sakallı, zorlu Dumlupınar karşılaşmasında oyun 1-1’e geldikten sonra zamanında yaptığı değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladı.

Haftanın hakemi: Hüseyin Özkan (Maraş-Akova)

Hüseyin Özkan , Maraş-Akova mücadelesinde iyi bir yönetim sergilerken; verdiği penaltı kararları da doğruydu.

K-Pet Birinci Lig 17. Hafta sonuçları

Bostancı Bağcıl-Gönyeli: 3-4

Esentepe-Mormenekşe: 1-0

Değirmenlik-Göçmenköy: 1-2

Maraş-Akova: 5-1

Kaya Mehmetçik-Çanakkale: 1-1

Doğancı-Lapta: 1-2

Hamitköy-Dumlupınar: 2-1

Girne Halk Evi-Görneç: 1-1

K-Pet Birinci Lig 18. Hafta programı:

10 Şubat Cumartesi:

Lapta – Esentepe

Dumlupınar – Girne Halk Evi

Göçmenköy - B. Bağcıl

Görneç – Değirmenlik

11 Şubat Pazar

Maraş – Hamitköy

Akova – Mormenekşe

Gönyeli – Kaya Mehmetçik

Çanakkale – Doğancı

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

17

11

4

2

30

13

17

37

2.

ESENTEPE KKSK

17

10

5

2

31

16

15

35

3.

HAMİTKÖY ŞHSK

17

10

2

5

34

23

11

32

4.

MARAŞ GSK

17

9

4

4

34

22

12

31

5.

DUMLUPINAR TSK

17

8

4

5

33

21

12

28

6.

GÖÇMENKÖY İYSK

17

8

4

5

19

16

3

28

7.

GİRNE HALK EVİ

17

8

3

6

30

28

2

27

8.

BOSTANCI BAĞCIL SK

17

7

4

6

18

15

3

25

9.

MORMENEKŞE GB

17

8

1

8

26

24

2

25

10.

LAPTA TBSK

17

6

5

6

25

25

0

23

11.

DEĞİRMENLİK SK

17

6

3

8

25

30

-5

21

12.

ÇANAKKALE TSK

17

4

4

9

16

26

-10

16

13.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

17

4

3

10

24

41

-17

15

14.

GÖRNEÇ KSK

17

3

5

9

16

34

-18

14

15.

DOĞANCI SK

17

3

3

11

18

28

-10

12

16.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

17

2

4

11

7

24

-17

10
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