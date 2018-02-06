Birinci Lig'de zirve kayıpsız

K-PET Birinci Lig'de 17. hafta maçları tamamlanırken, ilk dört sırada yer alan zirvenin iddialı takımları Gönyeli, Esentepe, Hamitköy ve Maraş haftayı kayıpsız geçti

K-PET Birinci Lig'de 17. hafta maçları tamamlanırken, ilk dört sırada yer alan zirvenin iddialı takımları Gönyeli, Esentepe, Hamitköy ve Maraş haftayı kayıpsız geçti

İstikrarlı çıkışını sürdüren Göçmenköy ise iddialı konuma gelirken, Mormenekşe istikrarsız gidişini sürdürüp, zirvenin gerisinde kaldı

Ligde son 6 sırada yer alan düşme ve play out hattındaki takımlar ise haftayı galibiyet alamadan tamamladı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise Hamitköy'den Özgür Ongun, 19 gole ulaşırken, onu 12 golle Maraş'tan Hasan Özçelik takip ediyor

Haftanın Kare Ası

Kemal (Hamitköy)

Rifat (Göçmenköy)

Ahmet Karal (Esentepe)

Hasan Özçelik (Maraş)

Haftanın 11’i:

Kemal (Esentepe)

Semih (Göçmenköy)

Onur (Esentepe)

Hamit (Maraş)

Umut (Hamitköy)

Ramazan (Maraş)

Cemal (Göçmenköy)

Kahraman (Gönyeli)

İbrahim (Gönyeli)

İsmail (Lapta)

Toykan (Hamitköy)

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Göçmenköy kendisi adına dönüm maçı niteliğinde olan Değirmenlik deplasmanından üç puanla ayrılarak kritik bir galibiyet aldı

Haftanın Futbolcusu: Tacettin (Gönyeli)

Tacettin, zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanında iki farklı geriye düşen takımının maçı kazanmasına büyük katkı koyarken; attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Antrenörü: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Hamitköy antrenörü Ahmet Sakallı, zorlu Dumlupınar karşılaşmasında oyun 1-1’e geldikten sonra zamanında yaptığı değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladı.

Haftanın hakemi: Hüseyin Özkan (Maraş-Akova)

Hüseyin Özkan , Maraş-Akova mücadelesinde iyi bir yönetim sergilerken; verdiği penaltı kararları da doğruydu.

K-Pet Birinci Lig 17. Hafta sonuçları

Bostancı Bağcıl-Gönyeli: 3-4

Esentepe-Mormenekşe: 1-0

Değirmenlik-Göçmenköy: 1-2

Maraş-Akova: 5-1

Kaya Mehmetçik-Çanakkale: 1-1

Doğancı-Lapta: 1-2

Hamitköy-Dumlupınar: 2-1

Girne Halk Evi-Görneç: 1-1

K-Pet Birinci Lig 18. Hafta programı:

10 Şubat Cumartesi:

Lapta – Esentepe

Dumlupınar – Girne Halk Evi

Göçmenköy - B. Bağcıl

Görneç – Değirmenlik

11 Şubat Pazar

Maraş – Hamitköy

Akova – Mormenekşe

Gönyeli – Kaya Mehmetçik

Çanakkale – Doğancı

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

