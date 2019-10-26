banner255
banner69
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
25 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
31 0
 
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
11 0
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
40 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
19 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
24 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
258 0
banner82

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 346. Randevu

banner27

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide bugün karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 346. Randevu
banner267

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 122 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 128 gol attı.

Geçen sezon ligde yapılan maçları ev sahibi takımlar kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 1-0, Galatasaray da Türk Telekom Stadı'nda 2-0 galip geldi.

 SON 30 LİG MAÇINDA 6 KIRMIZI KART

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabette son 30 lig maçında hakemler sadece 6 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 30 derbide hakemler Beşiktaşlı MatiasDelgado, RobertoHilbert, Veli Kavlak ve DuskoTosic ile Galatasaraylı FelipeMelo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 158 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 83, Galatasaray'dan ise 75 futbolcu sarı kart gördü.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.