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Belhanda'ya 3 teklif var

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Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri, 30 yaşındaki oyuncuya transfer teklifleri geldiğini açıkladı. William D'avila; Monaco, Al Hilal ve Al İttihad'ın Faslı oyuncuyu istediğini söyledi

Belhanda'ya 3 teklif var

Galatasaraylı Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, oyuncusunun geleceği hakkında Fas basınına konuştu.

30 yaşındaki futbolcuya talipler olduğunu belirten D'Avila, ilgilenen kulüpleri de açıkladı. Fransa ve Körfez takımlarının Belhanda'yı transfer etmek istediğini ifade eden menajer, bu takımlar arasında en isteklinin, Monaco olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan takımlarının da Younes Belhanda'yı takip ettiğini söyleyen William D'Avila, "Al Hilal ve Al Ittihad da transferi bitirmek istiyor" cümlesini kullandı.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta üç gol attı, bir de asist yaptı.

Faslı futbolcu tüm kulvarlarda ise 25 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belhanda'nın Galatasaray ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Belhanda, 2017 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.  

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