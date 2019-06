Bayraktar: Şampiyon olacak potansiyele sahibiz

Yenicami A Takım Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar ve ekibi, spor basını ile buluşmasında yaptığı açıklamada Yenicami geleneğini başarıyla geleceğe taşıyacaklarını, şampiyon olacak potansiyel ve kaliteye de sahip olduklarını açıkladı

Yenicami A Takım Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar ve ekibi bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde bir basın toplantısı düzenleyerek, spor basını ile buluştu.

Konu ile ilgili olarak Yenicami kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Sezon öncesi organizasyonel yapılanmayı tamamlayan kulübümüzde yeni sezonda Sportif Direktör olarak Ulus Nasıroğlu, A Takım Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar, yardımcı antrenör İsmail Soydan ve Kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu görev yapacak. Bunun yanında tüm sezon boyunca Uz. Diyetisyen ve genetik uzmanı Eliz Konat ve Fitness antrenörü Mehmet Yıldız takıma güç katacak.

Sportif Direktör Ulus Nasıroğlu; Kuzey Kıbrıs’ın en büyük kulüplerinden biri olan Yenicami Ağdelen Kulübü 2019-2020 Futbol sezonunun centilmence ve adil bir sezon olmasını diliyor.

BAYRAKTAR: YENİCAMİ, KONYAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

A takım Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar; Sezonu 08 Temmuz Pazartesi günü performans testleri ile açacağız. İlk saha antrenmanımız ve resmi sezon açılışımız 11 Temmuz Perşembe günü Yusuf Kaptan Sahasında, Yenicami Akademi'nin de katılımıyla saat 18:30 da olacaktır.

Yenicami bir gelenektir. Bu geleneği bu geleneği başarıyla geleceğe taşıyacağız. Sportif açıdan da şampiyonluk istiyoruz. Şampiyon olacak potansiyel ve kalite de bizde vardır.

Ancak unutulmamalıdır ki bir camia sürekli başa oynarsa o da bir başarıdır. Şampiyonluk tabi ki hedeftir. Ama biz başa oynama kültürünü sürdüreceğiz.

Yeni sezonda oyuncu yetiştirme ve geliştirme departmanı kuran kulübümüz, hem tüm Kuzey Kıbrıs’a hem de yurt dışına oyuncu yetiştirmeye devam edecek. Yurt dışında bir danışmanlık firması ile yapılan anlaşma sonucunda bundan sonra gidecek oyuncuların önünü açıp kulübün menfaatlerini de düşünecek olan kulübümüz tüm gençlerin önünü açmakta kararlıdır.

Ruya Lagacy Direktörü Erdem Konyar; Amaç futbol ailesi için çözüm yaratmaktır. Çevresel unsurlar kaynaklı zarar gördük ve küresel çapta rekabet edip, iş yapamadık.

Böylece, danışma konseyi olarak ulusumuz adına yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Çözüm bulamasak bile, umuyorum ki değişimin öncüsü olacağız.

SOYDAN: YENİCAMİ BİR KÜLTÜRDÜR

Yardımcı Antrenör İsmail Soydan; Yenicami bir kültürdür ve bizim hedefimiz bu kültürü devam ettirmektir.

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu; Her yıl olduğu gibi ligde en az gol yiyen kalecileri çalıştırmak hedefindeyiz. Bu geleneğimizi sürdüreceğiz.

KONAT: PERFORMANSI EN ÜST DÜZEYDE TUTMAK BİRİNCİL AMACIMIZ

Uz. Diyetisyen ve genetik uzmanı Eliz Konat; Kaybetmekle kazanmak arasındaki çizgi çok incedir ve her ne kadar da futbol bir takım işi olsa da, her oyuncu özeldir ve farklı ihtiyaçları vardır. Detaylara önem göstererek takımımızdaki her oyuncunun profesyonel tempolarına uygun beslenerek yıl boyu performans, sağlık ve vücut kompozisyonlarını olabilecek en üst düzeyde tutmak birincil amacımız olacaktır.

Doğru beslenme, düzenli ve intansitesi yüksek antrenman yapabilmeyi sağlarken olası sakatlıkları da minimuma indirecektir.

YILDIZ: HER OYUNCUNUN FİT KALMASINI SAĞLAYACAĞIM

Ülkenin ilk Fitness eğitimi mezunu olan Fitness Antrenörü Mehmet Yıldız; Başarı, düzgün planlama ve çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir eserdir. Yenicami Spor Kulübüde önümüzdeki sezon için eserini yaratmak adına alanında uzman kişilerle güzel bir ekip kurmuştur.