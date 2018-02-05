Batı cezalı

Batı bölgesi kulüpleri Lefke, Baf Ülkü Yurdu, Yalova ile Binatlı'nın futbolcuları, 17. hafta sonunda cezalı duruma düştü

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig'de mücadele eden Batı bölgesi kulüplerinin futbolcuları, 17. hafta sonunda cezalı duruma düştüler.

Lefke ile Binatlı arasındaki maçta sarı kart gören Binatlı defansının önemli ismi Kehinde, dört sarı kart cezalısı durumuna düştüler. Aynı maçta sarı kart gören Lefke kalecisi Mehmet Özeralp da dört sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Yalova maçında sarı kart gören Baf Ülkü Yurdu futbolcuları Felix ile Azat dört sarı kart cezalısı durumuna düşerken, aynı maçta Tahsin de kırmızı kart gördüğü için ceza alacak. Baf Ülkü Yurdu maçında kırmızı kart gören Yalova futbolcusu Emeka da cezalı olacak.

Kehinde, Binatlı'nın kritik Çetinkaya maçında oynayamayacak. Felix ile Azat ise Baf Ülkü Yurdu'nun, lider Yenicami ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Mehmet ise Yalova derbisinde Lefke kalesinde olmayacak.

Kırmızı kart gören futbolcuların durumları ise KTFF Disiplin Kurulu'nun alacağı karara göre şekillenip, hangi maçlarda oynamayacakları kesinlik kazanacak.