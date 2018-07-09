Başkanların adayı Dirgen

Küçük Kaymaklı'da yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında harekete geçen eski kulüp başkanları, kulübün yeni başkan adayını belirledi. Eski başkanların tümünün ortak ve tam destek kararı sonrasında Ahmet Dirgen, Çarşamba akşamı yapılacak olan genel kurulda tek başkan adayı olacak. Ahmet Dirgen geçmişte de kulüp başkanlığı yapmıştı.