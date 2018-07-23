Baf top başı yaptı

K-PET Süper Lig'de geçtiğimiz sezon flaş takımlardan olan Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Baf Ülkü Yurdu geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncusunu kaybederken, alt yapısından yetişen gençlerden ağırlıklı bir kadro ile teknik direktör Kemal Yürekli, yardımcısı Niyazi Özekmekçi ve kaleci antrenörü Zihni Yurttaş yönetiminde antrenmanlara başladı.