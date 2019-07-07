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Baf efsanesi Kadri

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Baf efsanesi Kadri
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Soydan SAKALLI

Futbolumuzun önemli kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu'na yıllarını vermiş olan Mehmet Kadri, yeni sezonda yöneticilik görevi üstlenmeyecek.

Kıbrıs sevgisi nedeniyle 16 yıl yaşadığı Avustralya'dan Kıbrıs'a geri dönen ve çeyrek asır (25 Yıl) boyunca Baf Ülkü Yurdu'na yönetici olarak hizmet veren Mehmet Kadri, 4 yıl da kulüp başkanlığı görevini üstlenmişti.

Artık yorulduğunu belirten Mehmet Kadri, yeni kurulacak olan yönetim kurulunda yer almayacağını söylerken, ihtiyaç olduğunda ise her zaman kulübünün yanında olacağına vurgu yaptı.

Etiketler; #Baf #Baf Ülkü Yurdu
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