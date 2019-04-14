Atamayana atarlar

Çanakkale, ligin istikrarsız takımlarından Karşıyaka’yı mağlup ederek, haftalardan sonra 3 puan aldı. Karşıyaka bulduğu pozisyonları değerlendiremeyerek, mağlubiyete razı oldu

K-Pet Birinci Ligin 26. hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında yer alan Çanakkale, konuk ettiği play out hattına inmek istemeyen Karşıyaka ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftalardan sonra derin bir nefes aldı.

Osman Küçük’ün yönettiği, Muharrem Döveç Stadının kötü zemininde, kuvvetli rüzgar altında oynanan maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı.

İkinci devreye etkili başlayan Çanakkale, girdiği 2 net pozisyonu değerlendiremezken, Karşıyaka özellikle 60. dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koydu.

Bu dakikadan sonra bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Karşıyaka, kaptan Selçuk Sergeç’in 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle mağlubiyete razı olurken, rahatlama şansını yitirdi.