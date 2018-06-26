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Arıkan yönetimi görev dağılımı yaptı

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Arıkan yönetimi görev dağılımı yaptı
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda başkanlığa getirilen Erhan Arıkan, yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu: Ahmet Ertay (Başkan Vekili), Hasan Altınmakas (Asbaşkan-Mali İşler ve Okçuluk Takımı Sorumlusu), Yusuf Özbahadır (Asbaşkan-Reklam, Pazarlama, Kaynak Yaratma Sorumlusu), Mehmet Kadri (Genel Koordinatör ve Halkla İlişkiler Sorumlusu) Hamza Ruso (Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu), Sadık Tak (Kulüp Lokali ve Tesisler Sorumlusu) Erdim Niyazi, Osman Uzun, Erşan Arıkan, Ergin Erkiner, Derviş A. Raşit, Yaşar Orakçıoğlu, Akın Manga (Sosyal Faaliyetler Sorumlusu), Orhan Başarı (A Takım ve Diğer Spor Şubeleri Sorumlusu), Doğa Zeki (A Takım ve Hukuk İşleri Sorumlusu) Kemal Özekmekçi (Genç ve U15 Takımları Sorumlusu), Zihni Özçetiner (Minik ve Arı Takımlar Sorumlusu), Serdar Çulluoğlu (Futbol Takımları ve Tesisler Sorumlu Yardımcısı), Ergenç Semerci (Lefkoşa Bölge Sorumlusu), İbrahim Değirmencioğlu (Mağusa Bölge Sorumlusu), Velettin Öztürk (Girne Bölge Sorumlusu)

Disiplin Kurulu: Osman İ. Zeki, Mustafa A. Şefik, Ramadan Erkiner

Denetleme Kurulu: Mustafa Başarı, Sertel Berberoğlu, Hüseyin Noroğlu

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