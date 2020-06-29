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"Altyapıya yapılan yatırımlar önemli"

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Ceran Tunalı başkanlığındaki ÇTSK yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, sporda altyapı ve tesis imkanlarının önemli olduğunu, bunların yanında kadro altyapısına yapılan yatırımın çocuk ve genç sporcuların temelden yetişmesi için daha da önemli olduğunu dile getirdi

"Altyapıya yapılan yatırımlar önemli"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün (ÇTSK) yeni yönetimini kabul etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Genel Kurul seçiminin ardından nezaket ziyaretinde bulunan göreve yeni başlayan ÇTSK Başkanı Ceran Tunalı ve Eralp Ulunay, Kadri Alagöz, Vedat Raşit ile Fatih Bulduk’un aralarında bulunduğu kulüp yöneticileriyle görüştü. ÇTSK’nın yeni yönetimi, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çalışmalarıyla hedefleri konusunda bilgi vererek, ülke sporuna destek ve katkıları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ceran Tunalı başkanlığındaki ÇTSK yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, sporda altyapı ve tesis imkanlarının önemli olduğunu, bunların yanında kadro altyapısına yapılan yatırımın çocuk ve genç sporcuların temelden yetişmesi için daha da önemli olduğunu dile getirdi.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü yöneticilerinin uzun vadeli düşünerek çocuk ve genç sporcuların yetişmesine özel önem verdiklerini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, sporcularımızın kendi kimlikleri ile dünyaya açılmaları için her türlü çabayı sürdüreceğini vurguladı.

Kulüp yöneticileri, ziyarette Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Çetinkaya forması armağan ettiler.

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Etiketler; #Çetinkaya #Akıncı #Ceran Tınalı
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