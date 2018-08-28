Akova, Umut ile anlaştı

K-PET Birinci Lige güçlü bir kadro ile zirve hedefiyle girecek olan Akova, transferlerine devam ediyor.

Teknik direktör Eralp Şerifoğlu yönetiminde dün Girne'de kampa giren Akova, Hamitköy'ün tecrübeli futbolcusu Umut Göktaş ile anlaştı. Defansın merkezinde ve orta sahada oynama özellikleri olan başarılı futbolcu Umut dün yeni takımının kampına katılırken, Akova yönetiminin, Hamitköy yönetimi ile masaya oturarak transferi bitirmesi bekleniyor.

Bu arada Yalova ile geçtiğimiz gün hazırlık maçı oynayan Akova maçı 2-1 kaybederken, Umut da maçta forma giydi. Akova, Cuma günü de Dumlupınar ile karşılaşacak.