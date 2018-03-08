Akova, Şerifoğlu ile çıkış arayacak

K-PET Birinci Lig’de play out hattında yer alan ve direk düşme tehlikesi de bulunan Akova, Ali Özçalışkan ile yollarını ayırdı. Ali Özçalışkan ile yolların ayrılmasından sonra zaman kaybetmeyen Akova yönetimi tecrübeli teknik direktör Eralp Şerifoğlu’nu göreve getirdi. Eralp Şerifoğlu dün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkarken, takımı ile ligde çıkış arayacak. Akova, Eralp Şerifoğlu yönetiminde ilk maçında bire bir rakibi Çanakkale ile karşılaşacak.