banner107
19 0
12 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
66 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
178 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
150 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
banner82
banner147

Akova, Şerifoğlu ile çıkış arayacak

banner27

Akova, Şerifoğlu ile çıkış arayacak
banner137

K-PET Birinci Lig’de play out hattında yer alan ve direk düşme tehlikesi de bulunan Akova, Ali Özçalışkan ile yollarını ayırdı. Ali Özçalışkan ile yolların ayrılmasından sonra zaman kaybetmeyen Akova yönetimi tecrübeli teknik direktör Eralp Şerifoğlu’nu göreve getirdi. Eralp Şerifoğlu dün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkarken, takımı ile ligde çıkış arayacak. Akova, Eralp Şerifoğlu yönetiminde ilk maçında bire bir rakibi Çanakkale ile karşılaşacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.