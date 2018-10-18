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Açılış maçı Şimşek’in

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Açılış maçı Şimşek’in
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde beşinci haftanın maçların hakemlerini açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçında Çetinkaya - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek. Maçı Serkan Şimşek yönetecek.

Lider Yenicami'nin, Gençlik Gücü ile Başkent derbisi oynayacağı haftanın programı ve maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-PET Süper Lig

19 Ekim Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Gönyeli - MTG, Atatürk Stadı, Turgay Misk

GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

Gençler Birliği – BÜY, Cumhuriyet Stadı, Emre Öztaşlı

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

TOL - Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Esentepe – Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener

GG – YAK, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Hamitköy – Göçmenköy, Esat Edoğmuş Stadı, Mustafa Öztugay

Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Üner Berkalp Stadı, Serkan Durmaz

Mormenekşe – Akova, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Muhtaroğlu

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Özkan

Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil  Stadı, Hakan Ünal

Maraş – Mesarya, Maraş Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük

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