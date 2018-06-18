A lisans için eğitim görüyorlar

KTFF Eğitim Üst Kurulu'nun düzenlemiş olduğu UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu'nun 2. aşaması dün sabah KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu'nun düzenlemiş olduğu UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu'nun 2. aşaması 18 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

KTFF Eğitim Üst Kurulu başkanı Mustafa Borataş'ın başkanlığında başlayan kurs, dün sabah saat 09:00'da KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda başladı. Kursta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Osman Öngen, Prof Dr Caner Açıkada, Yrd Doç Dr Osman Emiroğlu, Yrd Doç Dr Nazım Serkan Burgul, Dyt Emine Ömerağa ve KTFF MHK eğitmeni Derviş Atakan, eğitmenlik yapacaklar.

Çoğunluğu aktif futbolcu olan 29 kursiyerin, A lisanslı antrenör olmak için devam ettiği kursa yerel seçimlerde Vadili Belediyesi başkan adayı olan Kürşat Özer katılamıyor.