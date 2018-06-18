banner107
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
16 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
57 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
661 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
86 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
83 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
173 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
469 0
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
121 0
banner82
banner147

A lisans için eğitim görüyorlar

banner27

KTFF Eğitim Üst Kurulu'nun düzenlemiş olduğu UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu'nun 2. aşaması dün sabah KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda başladı

A lisans için eğitim görüyorlar
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu'nun düzenlemiş olduğu UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu'nun 2. aşaması 18 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

KTFF Eğitim Üst Kurulu başkanı Mustafa Borataş'ın başkanlığında başlayan kurs, dün sabah saat 09:00'da KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda başladı. Kursta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Osman Öngen, Prof Dr Caner Açıkada, Yrd Doç Dr Osman Emiroğlu, Yrd Doç Dr Nazım Serkan Burgul, Dyt Emine Ömerağa ve KTFF MHK eğitmeni Derviş Atakan, eğitmenlik yapacaklar.

Çoğunluğu aktif futbolcu olan 29 kursiyerin, A lisanslı antrenör olmak için devam ettiği kursa yerel seçimlerde Vadili Belediyesi başkan adayı olan Kürşat Özer katılamıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.