Turunçlu’da gençlik için dernek kuruluyor

Turunçlu Gençlik, Kültür, Sanat ve Spor Derneği, 31 Mart Pazar günü saat 20:00’de Turunçlu Gençlik Merkezinde genel kurul gerçekleştirecek.

Turunçlu köyünün kültürel ve sanatsal açıdan gelişimine katkı koymak, çocukların ve gençliğin çeşitli aktiviteler gerçekleştirecekleri bir kurum olmayı hedefleyen dernek, Gençlik Merkezi binasını da restore ederek köylünün hizmetine sunmayı hedefliyor.

Turunçlu Gençlik, Kültür, Sanat ve Spor Derneği, köy muhtarı ve futbol kulübünün mevcut ve eski başkanlarının da yardımlarıyla hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.