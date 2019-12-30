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TUFAD yeni yılı 25. yıl heyecanı ile karşıladı

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TUFAD ailesi ve tüm sevenleri 28 Aralık 2019 akşamı kendi binasında buluşarak, 2019 yılını eğlenerek uğurlarken, TUFAD’lıları yeni yıl ile birlikte 25. yıl heyecanı da sarmaya başladı

TUFAD yeni yılı 25. yıl heyecanı ile karşıladı

Mustafa Erkan

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği, bünyesine kattığı  yeni üyeleriyle birlikte 2019 yılını uğurlamak için biraraya geldi. TUFAD ailesi ve tüm sevenleri 28 Aralık 2019 akşamı kendi binasında buluştu.                               

GECEYE YOĞUN KATILIM OLDU

Yeni yılı birlikte karşılama için buluşan 80 civarı kişi ile eğlenceli ve muhteşem bir geceye tanık oldu.  Özcan’nın şarkıları eşliğinde dans edip eğlenirken yeni katılımcılarla daha hızlı kaynaşma olanağı sağlandı. Ardından yeni yıl pastası  kesildi. Samimi bir atmosferde geçen gecede sağlıklı, mutlu, barış içinde bir yıl temennisinde bulunuldu.                                                                                                                     

25. YIL HEYECANI  

Yeni yıl ile birlikte 25. yıl heyecanı da sarmaya başladı. Gecede, 25. Yıl çerçevesinde birçok farklı etkinliğe ve projeye imza atılacağı belirtildi.            

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