“Toplumsal Dönüşüm Vakfı” kuruldu

“Toplumsal Dönüşüm Vakfı” (TOD) adlı yeni bir vakıf kuruldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, TOD’un amaçlarıyla ilgili şöyle denildi:

“Vakfın amaçları arasında insan haklarının her alanında bireysel ve toplumsal farkındalığın gelişmesini ve yaşamın her alanında yerleşmesini sağlamak, kadını güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile toplum gelişimine katkıda bulunmak da yer almaktadır. Ayrıca barış kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak kültür mirasının korunması çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde çalışmalar yapmak, bilim, kültür sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve global gelişim eğitimi alanında çalışmalar yapmak veya yaptırmak; bireylerin güç ve becerilerini kullanmalarına, geliştirmelerine yardımcı olmak, üretici duruma gelmelerini ve mesleki gelişmelerini sağlamak sağlık alanında bilinçlendirme faaaliyetleri yapmak ve sağlık hizmetlerine erişimine destek sağlamak da bulunmaktadır.”

TOD açıklamasına göre, ilk toplantısını yapan Vakıf yetkilileri, görev bölümü yapıp eylem planlarını oluşturdu.

Vakıf Mütevelli Heyeti şu isimlerle oluştu:

“Prof. Şerife Gündüz (Başkan), Mahide Ergün (Başkan Yardımcısı), Meral Akıncı, Güneş Eralp, Neşe Miralay, Mine Tokay, Tülay Umut, İlkşen Varoğlu Atik, Simay Kanan, Şehbal Hamzaoğulları.”

İlk etkinlik olarak Prof.Dr Vamık Volkan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Çocuğun Bireyselleşmesi” konulu seminer düzenlenecek. Etkinlik 10 Eylül 2019 Salı günü saat 17:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de gerçekleştirilecek.