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Sonay Adem mezarı başında anılacak

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Sonay Adem mezarı başında anılacak
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Eski milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem ölümünün birinci yıldönümünde anılacak.
Ailesi ve mücadele arkadaşları tarafından yapılan açıklamaya göre, Adem için 29 Ekim Salı günü saat 11.00’de Gazimağusa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

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