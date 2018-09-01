Rafadan Tayfa KKTC turnesinde

TRT Çocuk'un beğeniyle izlenen 7 den 70’e herkesin sevgisini kazanan çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın yeni sahne gösterisi "Rafadan Her Notadan", Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye Cumhuriyet TİKA işbirliğiyle KKTC’de izleyicilerle buluşuyor.



Eğitici ve öğretici olmasının yanı sıra birçok süprizleri de içeren etkinlik, 2-7 Eylül tarihlerinde Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da ücretsiz olarak halkın gösterimine sunulacak. İlk gösteri yarın akşam Gazimağusa’da saat 20.00’de MGA’da yer alacak.

Ücretiz olan ve tüm halkın davetli olduğu, Rafadan Tayfa’nın KKTC’deki gösteri yerleri tarihleri şöyle.

Gazimağusa: 2 Eylül -MGA, Mağusa Merkez Saat: 20:00



Girme: 5 Eylül- Amfi Tiyatro Saat: 20:00



Güzelyurt: 6 Eylül - Güzelyurt Festival Alanı Saat: 20:00



Lefkoşa: 7 Eylül -Gönyeli Belediye Bulvarı Saat: 20:00' de izleyiciler ile buluşacaktır.

