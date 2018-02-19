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Orkide Gözlem Yürüyüşü 4 Mart’ta

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Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 4 Mart Pazar günü yapılacak. Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş için saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde toplanılacak, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapılacak, halk dansları ekibinin gösterisi sonrası yürüyüş başlayacak.

Orkide Gözlem Yürüyüşü 4 Mart’ta
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Açıklamada, LAÜ ve Lefke Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek yürüyüşün 6.7 km’lik parkurda gerçekleştirileceği ve yürüyüş sonrasında katılımcılara belge verileceği de ifade edildi.
 

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