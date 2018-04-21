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Miniklerden renkli kortej

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Levent Primary School, 23 Nisan korteji düzenledi

Miniklerden renkli kortej
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Levent ilkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “Çocuklarımız ve Atatürk” konseptli bir kortej düzenledi.

Taşkınköy çarşı yolu Ortaköy güzergahında yapılan yürüyüşe ilkokul ve anaokuldan 1100 öğrenci ve birçok veli katıldı. Okul bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte öğrenciler 23 Nisan kıyafetleri ile yürüyerek renk kattılar. Ayrıca şampiyon olan spor takımları ve izciler, folklor grupları da kendi kıyafetleri ile de ayrı bir güzellik kattılar.

Yürüyüş sonunda öğrenciler ve aileler için hazırlanan izaz ikramlar yapıldı.

Ellerinde taşıdıkları Atatürk resimleri ile takdir toplayan öğrenci ve öğretmenler veliler tarafından alkışlandı.

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