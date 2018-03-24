Minik şairler meydana yürüdü

Gazimağusa Gelişim Akademisi şiir atölyesi öğrencileri, 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi

Gazimağusa Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle Mağusa Suriçinde Gazimağusa Gelişim Akademisi (MGA) şiir atölyesi öğrencileri, Gazimağusa Belediye kreşi, Dersanem Eğitim Merkezi öğrencilerinin katıldığı bir yürüyüş düzenledi. Gazimağusa suriçinde Akkule Kapısı’ndan Namık Kemal Meydanı’na yürüyen geleceğin şairleri miniklere Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, onur konukları ülkemizin yetiştirdiği yazar Mehmet Kansu ve ülkemizin yetiştirdiği ünlü yönetmen Derviş Zaim eşlik etti. Namık Kemal Meydanında, Namık Kemal’ın büstü önünde basına açıklama yapıldı. Ayrıca, Tarihi Buğday Camii’nde 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Şirin Zaferyıldızı ve onur konukları Şair Mehmet Kansu ve yönetmen Derviş Zaim söyleşi yapmasıyla etkinlikler sona erdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, gelecek nesillerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardan biri olan şiir atölyesinin bu hedef doğrultusunda başarılı olduğunu ifade ederek, güzel, etkili şiir yazmanın bol bol kitap okumaktan geçtiğini söyledi. Şiirin olduğu yerde sevgi, hoşgörü, güzellik olduğunun altını çizen başkan Arter, 21 Mart’ın ölüm yıldönümü olan büyük halk ozanı aşık Veysel’i de rahmetle andığını söyledi. Dünya şiir gününde yaptıkları etkinliğe Lefkoşa’dan gelen onur konuğu şair Mehmet Kansu ve Yönetmen Derviş Zaim’e ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gazimağusa Gelişim Akademisi şiir atölyesi eğitmeni Şirin Zaferyıldızı,

Dünya şiir gününü kutladıklarını, şiir atölyesi öğrencilerinin ders anında yazdıkları şiirlerden derledikleri şiir gazetesini çıkardıklarını, onur konuğu olarak şair Mehmet Kansu ve yönetmen Derviş Zaim’in etkinliğe katıldığını söyledi. Zaferyıldızı, sanatın her alanına destek verdiği için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

Onur Konuğu Şair Mehmet Kansu, bugün yürüyüşe katılanların geleceğin şairleri olduğunu, çocukların yazdıkları şiirlerden çok etkilendiğini, şiir yazarken etrafımızdaki herşeyin gözlem yapılması gerektiğini söyledi. Şiir yazmak kadar şiir okumanın da önemli olduğunun altını çizen Kansu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazimağusa’nın yetiştirdiği yönetmen Derviş Zaim, etkinliğin son zamanlarda katıldığı en anlamlı etkinliklerden biri olduğunu, Dünya şiir Günü’nde çocuklar ile bu yürüyüş yaptığı için mutlu olduğunu söyledi ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.