Mehmetçik şenlendi

59. Mehmetçik Üzüm Festivali, KKTC yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Mısır, Meksika ve Türkiye’den konuk ekiplerin dans gösterileri ile başladı

Mehmetçik Üzüm Festivali önceki gün düzenlenen törenle başladı.

Festival çerçevesinde bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin sahnede yerlerini almasının ardından törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.



Açılış töreni CIOFF’un kısa tanıtım gösterimi ile devam etti.

Festivalde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları topluluğu ardından da Bulgaristan, Romanya, Mısır, Meksika ve Türkiye’den konuk ekiplerin dans gösterisi yer aldı.

59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Mehmetçik Üzüm Festivali ile eşzamanlı yine Mehmetçik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin CIOFF’a üyeliğini de kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu organizasyona üye olmanın büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.



Başbakan Ersin Tatar da, açılıştaki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kültür ve gelenekleriyle hem ülkeye hem de Dünyaya gereken mesajı verdiğini kaydederek “varız var olacağız ve kültürümüzü geliştireceğiz bu fevkalade önemlidir” dedi.

8 gün devam edecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak.

Festival, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.