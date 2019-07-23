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Mağusa, Suriçi Panayırı’yla renklendi

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Geleneksel olarak düzenlenen Gazimağusa Suriçi Panayırı’nda eğlenceli etkinlikler yer alıyor

Mağusa, Suriçi Panayırı’yla renklendi
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Gazimağusa Suriçi Panayırı geçtiğimiz Cuma akşamı başladı. Panayır Canbulat Yolu’na kuruldu.

Çocuk oyun araçları, yiyecek-içecek standları ve değişik aktivitelerin yapıldığı  alanda, geçmişte olduğu gibi eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Gazimağusa Suriçi Panayırı bu yıl 19 Temmuz - 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılıyor.

Panayır kapsamında 20 Temmuz'da grup Oldies, 21 Temmuz'da Cenk ve Orkestrası sahne aldılar.

27 Temmuz'da Enver Ermetal ve Orkestrası, 28 Temmuz'da Selen Selenada ve Orkestrası sahneye çıkacak. (MHA)

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