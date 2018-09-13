LTB'den sokak hayvanları yararına Yoga etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Seven Sense Yoga Dükkanı işbirliğinde, 24 Eylül Pazartesi günü sokak hayvanları yararına yoga etkinliği gerçekleştirilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Jivamukti Yoga Hocası Naile Soyel ile Barış Manço Parkı’nda 17:30 ile 18:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe, yogaya ilgi duyan herkes katılabilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen veya katkı sağlamak isteyenler LTB binası birinci katında bulunan Halkla İlişkiler Birimi’nden kayıt yaptırabilirler.

Etkinlikten elde edilen tüm gelir, sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak.

Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi 2285 221 numaralı telefondan (Dahili 1111) LTB Halkla İlişkiler Birimi’nden alınabilir.