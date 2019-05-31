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LTB Çocuk hakları birimi dünya çocuk gününü kutladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve LTB Çocuk Hakları Birimi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeni ile etkinlik düzenledi.

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LTB Çocuk hakları birimi dünya çocuk gününü kutladı
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Ritmo'rkestra Grubu ile LTB Engelsiz Halk Dansları ekibinde görev alan çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar canlı müzik eşliğinde eğlendi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak çocuklar ile ilgilenip sohbet etti. LTB Engellemeyen Şehirler Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi bazı meclis üyeleri de etkinlikte hazır bulundu.


Delicious Kafe sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte LTB Engelsiz Halk Dansları eğitmenleri Umut Öksüz ile Ayşe Kişmir de çocuklar ile birlikte halk dansları figürleri sergiledi.
Araştırmacı Nurperi Özgener ise etkinlikte, çocuklara “Değirmencik” isimli müzikli masal anlatımı yaptı. Özgener’e anlatımında Nejla Egemen eşlik etti.

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