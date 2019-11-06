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Lego ile enerji verimliliği kodlama eğitimleri sürüyor

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Lego ile enerji verimliliği kodlama eğitimleri sürüyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Telsim ve MasterKids tarafından hazırlanan “LEGO setleri ile Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” Geçitkale İlkokulu’ndan sonra Serdarlı ve Tatlısu İlkokulları’nda gerçekleşti. Gerçekleşen eğitimlerle MasterKids eğitim uzmanları tarafından gruplara ayrılmış olan öğrenciler, enerji verimliliği konusunda projelerini, kendilerine dağıtılan Robotiks Kodlama amaçlı tasarlanmış özel LEGO setleri ile tasarlayıp, motorlu sistemleri tabletler ile kodlayıp, harekete geçiriyor.

Meraklı, yaratıcı ve çevre dostu enerji konusunda bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan programda, eğitim Master Kids kurucu ortaklarından Mert Balın ve ekibi tarafından veriliyor. Bilimsel deneyleri oyuna ve eğlenceye dönüştürülerek yapılan aktivitelerde, çocuklar eğlenerek öğrenmeye devam ediyor.

MERT BALIN: OKULLAR KODLAMA EĞİTİMLERİNDEN ÇOK MEMNUN

Eğitimlerde inanılmaz güzel geri bildirimler aldıklarını, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin de eğitimlere katılıp, konuyu adamız için çok önemli bulduklarını dile getirdiklerini söyleyen Balın,”Çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi açısından da proje çok iyi gidiyor, Tatlısu’daki çocuklar Alagadi’deki termik santralin dumanlarının etkisinden bahsederek bu konuda ne kadar dıyarlı olduklarını gönderdiler” dedi.

Özellikle eğitimin deneysel olmasının, evlerdeki enerji verimliliği şemasının ne olduğunu anlama konusunda çok faydalı bulan öğretmenlerin, sunuş şeklini de çok beğendiklerini dile getiren Balın; bu eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Enerji verimliliğini anlatmak, çevre dostu enerji üretimi nasıl olur ve hangi yöntemler kullanılarak enerji tasarrufu yapılabilir konularını çocuklara anlatmak amacıyla hazırlanan proje ile devlet ilkokullarında öğrenim gören 1500’e yakın öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

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