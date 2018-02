Kuzey Kıbrıs 13 firmayla Dubai Gıda Fuarı'ndaydı

Kuzey Kıbrıs’tan 13 firmanın Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonuyla katıldığı ve 5 gün süren Dubai Gulfood Gıda Fuarı sona erdi.

Sanayi Odası’nın 12’nci kez yer aldığı fuarda, Kuzey Kıbrıs’ı, bilinen ve güven duyulan bir marka haline getirdiği belirtildi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre oda, Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na arka arkaya 12. kez katıldı ve bu yıl 13 firmanın organizasyonda yer almasıyla bir rekora da imza atılmış oldu.

AVUNDUK: “KTSO, SANAYİCİMİZİ DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞTURMA GAYRETİ İÇİNDE”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, odanın Kıbrıs Türk sanayicisini fuar ve benzeri etkinliklerle dünya pazarlarıyla buluşturma çabası içinde olduğunu ifade ederek, “12. kez katıldığımız ve başlangıçta yani 2007’de 4 firmaya 45 metrekare yer verilen bu önemli fuarda, büyük mücadeleler vererek bugün 120 metrekareye ve 13 katılımcı firmaya ulaştık. Bu fuarın önemi açısından oldukça büyük bir başarıdır” dedi.

Başkan Candan Avunduk, bu önemli fuarda yalnızca ticari olarak bulunulmadığına işaret ederek, “Biz burada KKTC olarak da bulunmanın ve ülkemizi tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sanayicilerimiz ürünlerini tanıtırken ayrıca Kuzey Kıbrıs’ı da tanıtıp anlatıyor. Yoğun geçmiş olan fuarın ülkemize ve sanayicimize önemli katkıları olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

FİRMALAR MEMNUN

Oda açıklamasında, fuara katılan firmaların temsilcilerinin değerlendirmelerine de yer verildi.

Akgöl Süt Ürünleri Sanayi direktörlerinden Hüseyin Gürün, 12 yıldır fuara kesintisiz katıldıklarını ifade ederek, “Fuarda mevcut müşterilerimizle güven tazelerken, yeni bağlantılarımız da oluyor. Pazarlamış olduğumuz ürünlerimiz hakkında yüz yüze bilgi alabiliyoruz. Her zaman yararını gördüğümüz bir fuar” dedi.

Avunduk Süt Ürünleri Sanayi (Meriç) direktörlerinden Berrin Avunduk, 2007’den beri yer aldıkları fuarın firmalarına önemli katkı sağladığını kaydederek, “Gulfood Gıda Fuarı sayesinde üretimimizin yüzde 50’sini Körfez Ülkeleri’ne pazarlıyoruz. Bu anlamda ihracat hedefleyen gıda üreticileri için çok önemli bir fuar” diye konuştu.

Berrin Avunduk, organizasyondan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “KTSO yılların getirdiği tecrübeyi profesyonelce kullanma becerisi göstererek, çok güzel stant düzenlemelerine imza atıyor. Deyim yerindeyse, katılımcılar stantlarına elini kolunu sallayarak geliyor” dedi.

Defne Helva Direktörü Erhan Altındemir, yoğun ve verimli geçtiğini söyleyerek, “Ürünlerimize olan ilgiden oldukça memnunuz. Eski müşterilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Yeni müşteri adayları da var. Oldukça memnunuz” ifadelerini kullandı.

Girne Con Kahve Direktörü Çetin Şadi, her fuarın mutlaka bir kazanımı olduğuna işaret ederek, “Fuarlar tanıtımın ve ticari ilişkilerin kurulduğu önemli buluşma noktalarıdır. İster uzun ister kısa vadede mutlaka kazanımları olan bir etkinliktir. Bizler de bu fuar sayesinde kurduğumuz ilişkileri her geçen yıl geliştirerek sürdürüyoruz” dedi.

Gülgün Süt Ürünleri Ltd. direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, fuarın kendileri açısından verimli ve iyi geçtiğini söyledi.

Helvasan Ltd. Direktörü Emre Çerkez, helva ve tahında yoğun talep gördüklerini ifade ederek, “Yıllar geçtikçe firmamızın ve markamızın tanınmışlığı ve yarattığı güven bize olan ilgiyi artırdı. Bundan oldukça memnunuz. Umudumuz, bu bölgeye var olan ihracatımızın daha da artması” diye konuştu.

Koop Süt Müdürü Salih Yücesoylu, hellim fiyatlandırılması konusunda sıkıntılar olduğuna değinerek, şunları söyledi:

“Büyük emek ve zaman harcayarak fuarlara ve alıcılara ulaşıyoruz. Ancak maalesef hellim için verdiğimiz fiyatlarda bir istikrar bulunmamakta. Bazı firmalarımız fiyat konusunda haksız rekabete yol açacak tekliflerde bulunuyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu bizi fazlasıyla üzüyor. Bu konuyu kendi içimizde çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Tek vücut halinde hareket edersek çok daha iyi fiyatlara ürün satabiliriz.”

Salih Yücesoylu, fuarın genel olarak kendileri açısından güzel geçtiğine de ifade ederek, “Sanayi Odamız yine başarılı ve eşiksiz bir organizasyona imza attı. Emeği geçen arkadaşları kutlarım” diye konuştu.

Marşıl Dondurma Ltd. (Mardo) direktörlerinden Orhan Ağıt, fuarın çok iyi geçtiğini söyleyerek, “Geçen yıl ilk yılımızdı. Aynı insanların standımızı tekrar ziyaret etmesi ilişkilerimizi geliştirmek ve güven yaratmak açısından oldukça yararlı oldu. Bu imkanı bize sağlayan Sanayi Odası’na teşekkür ederiz” dedi.

Onan Frozen Foods Ltd (Maestro) direktörlerinden Ümit Süleyman Onan, İlk günün az da olsa moral bozucu geçtiğini söyleyerek, “Ancak sonraki günlerde oldukça yoğun ilgi gördük. Bölgedeki ülkelerden talepler var. Fuar genelinde muadili ürünün olmaması ve bu alanda tek olmamız büyük bir avantaj. Donmuş ürünlere ilgi oldukça yoğun. Bilinçli müşterilerin yoğunluğu beklentimizin üzerinde oldu. Oldukça memnunuz” ifadelerini kullandı.

Ece Un Sanayi Ltd. (Petek Pastanesi-Ece Bisküvi) direktörlerinden Zeynep Kemer, fuara ilk kez katıldıklarını kaydederek, “Böylesine güzel organize edilmiş fuarda yer almaktan mutlu ve gururluyuz. Kendimizi ve ürünlerimizi geliştirmemiz açısından çok yararlı geçti. Bu pazarlarda yer almayı istiyoruz ve girebilecek kapasiteye de sahibiz. Bu fuarda lokum sergiledik ve 3 büyük firma ile ciddi anlamda görüşme imkanı bulduk. Bundan sonra bu fuarlarda yer almaya kararlıyız” dedi.

Reha Süt ürünleri Direktörü Mustafa Kaymak, stantların küçük olmasının kendileri açısından dezavantaj olduğunu söyleyerek, “Küçük alanda olmamızdan dolayı arzu ettiğimiz sunumu yapamıyoruz. Daha geniş stantla daha iyi sergi ve sunum yapacağımıza inanıyorum. Hellim ihracatı konusunda değerlendirecek olursam, ülkemizdeki süt miktarı belli. Bu fuarlarda yeni müşterilerin talepleri oluyor ve ne yazık ki biz bu taleplere cevap veremiyoruz. Eski müşterilerimizle güven tazeliyoruz” diye konuştu.

125 ÜLKEDEN 4 BİN 229 FİRMA KATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Ortadoğu’nun en gözde kenti Dubai’de bulunan Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 125 ülkeden 4 bin 229 firma katıldı. 100 binin üzerinde profesyonel iş insanının ziyaret ettiği fuarda yiyecek ve içecek sektörlerinin tamamı yer aldı.

KTSO’nun organize ettiği ve koordinatörlüğünü oda Dış İlişkiler ve Fuarlar Sorumlusu Çağlar Türk ve Basın-İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin’in yaptığı 120 metrekarelik “North Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) standı Şeh Said Hall 1 numarada yer aldı.

Fuara katılan 13 firmanın isimleri ise şöyle:

“Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Avunduk Süt Ürünleri Sanayi (Meriç) Bağlarbaşı Trading Ltd., Defne Helva, Gircon Ltd (Girne Con Kahve), Gülgün Süt Ürünleri Ltd., Helvasan Ltd, Koop Süt, Marşıl Dondurma Ltd. (Mardo), Onan Frozen Food Ltd (Maestro), Özlem Akay Süt Ürünleri, Ece Un Sanayi Ticaret LTD. (Petek Pastaneleri), Reha Süt Ürünleri.”