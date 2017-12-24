“KKTC’yi yüceltmek en kutsal görev”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, şehitlerin canını ve kanını vermesiyle kurulan KKTC’yi yüceltmenin en kutsal görevleri olduğunu vurguladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı, önceki akşam YDÜ AKKM’de gerçekleştirildi.

Programda “Kıbrıs Şehitler Oratoryosu” adlı, Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadele öyküsünü anlatan oratoryo sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü korosunun da katılımıyla eserler sundu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan konuşmasında, Kıbrıs Şehitler Oratoryosu’nun; Kıbrıslı Türklerin verdiği varoluş mücadelesini anlattığını, geçmişe bir yolculuk yapılarak şehitlerin ve ailelerinin yaşadığı acıları ve bugüne nasıl gelindiğini gösterdiğini kaydetti.

Algan, şehitlerin canını ve kanını vermesiyle kurulan KKTC’yi yüceltmenin en kutsal görevleri olduğunu söyledi.

Geçmişi iyi bilmenin ve ondan dersler çıkarmanın önemli olduğunu vurgulayan Algan, geçmişte yaşananları genç nesillere anlatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Anma programına katkı koyan herkese teşekkür eden Algan, tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.