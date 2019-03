Karavezirler “Bölgeyi daha güzel, daha yeşil yapmayı hedefliyoruz”

“Orman Bayramı” nedeniyle gerçekleşen etkinlikte, Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Dilekkaya İlkokulu’ndan yaklaşık 400 öğrenci, okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte fidan dikt

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde halkı, öğrenciler, öğretmenler ve bölgede bulunan asker ile birlikteDeğirmenlik beldesini yeşillendirerek daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Değirmenlik Belediyesi, bugün (22 Mart 2019), saat 10:30’da beldemiz ilkokulları ve bölgede bulunan askeri birliklerleişbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Başkan Ali Karavezirler, “Ağacı Sev, Doğayı Koru” adı altında daha önce yapılan ağaç dikiminin daha ileriye taşınabilmesi için bugün biraraya gelindiğini belirtti.

“Orman Bayramı” nedeniyle gerçekleşen etkinlikte, Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Dilekkaya İlkokulu’ndan yaklaşık 400 öğrenci, okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte fidan dikti.

Yeniceköy-Beyköy eski Karpaz yolu üzerinde bulunan, Çatanak Mevki-Cihangir’de gerçekleşen etkinliğe başta Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler olmak üzere, köy muhtarları, müdürler ve komutanlar katıldı.

Değirmenlik Belediyesi Halka İlişkiler Sorumlusu Huriye Öztümen’in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, Başkan Ali Karavezirler’in konuşmasının ardından; günün anlamına uygun şiirler öğrenciler tarafından okundu.

Şht. Mehmet Eray İlkokulu 5A ve 5B sınıfı öğrencileri, Değirmenlik İlkokulu 4. sınıf Sevilay Suiçmez, Değirmenlik İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Balıkesir-Meriç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Dilekkaya İlkokulu 4. Ve 5. sınıf öğrencileri ile Cihangir-Düzova İlkokulu öğrencileri Zehra İşlek ve Nureddin Yardımcı günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudular.

Öğrencilere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından, Cihangir’in Çatanak Mevki’nde bulunan araziye fidanlar dikildi.

KARAVEZİRLER: “4 BİN HANEYE 16 BİN KÖK NARENCİYE HEDEFİ”

Yaklaşık 650 fidan dikiminin gerçekleştiği etkinlikte konuşan Ali Karavezirler, bundan sonra her muhtarlıkla, “her yıl her evde bir ağaç” sloganıyla ağaç dikimi yapılacağını söyledi. Karavezirler, meclis üyesi arkadaşları ilebunun çalışmasının yapılacağını ve her eve zeytin ağacı, limon ağacı, portakal ve mandalina ağacı dikmeyi planladıklarını aktardı.

Toplamda 4 bin hanenin bulunduğunu sözlerine ekleyen Karavezirler, 16 bin kök narenciye ve zeytin ağacının evlere dağıtıp, bölgeyi daha güzel, daha yeşil yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Başkan Karavezirler; 28. Tümen Komutanı, 14. Zırhlı Tugay Komutanı ve silah arkadaşlarına, bölgemizde buluna okulların öğretmenlerine ve öğrencilerine, Değirmenlik Belediyesi Meclis üyelerine, muhtarlara, belediye çalışanlarına ve tüm bölge halkına “Ağacı Sev, Doğayı Koru” etkinliğine katılımlarından dolayı teşekkür etti.