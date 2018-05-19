Sivil Savunma Yarışmaları ödül töreninde duygulu anlar yaşandı. Dağ Yolu’nda üç öğrencinin hayatını kaybettiği kazayı kompozisyonla anlatan BEAL öğrencisi Pembe Erkut, salondakileri ağlattı, “Kaç ışık daha sonsuzluğa uğurlanacak?” diye sordu

Dereceye giren ödüllerin hem sahneye yansıtıldığı hem de salon önünde sergilendiği gecede, liselerarasında birinci seçilen şiir ve kompozisyon okundu. 29 Kasım 2016’da Dağ Yolu’nda meydana gelen, Denktaş Mutluel, Sude Demirkıran ve İlayda Öztürk’ün hayatını kaybettiği kazayı konu alan kompozisyonunu okuyan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencisi Pembe Erkut, salondakileri ağlattı. Kaza görüntüleri, gazete manşetleri de sinevizyona yansıtıldı. Pembe Erkut kompozisyonunun sonunda, “Kaç ışık daha sonsuzluğa uğurlanacak?” diye sordu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ilkokullararası “resim", ortaokul ve liselerarası "fotoğraf", "şiir", "kompozisyon", "kolaj teknikli resim" ile liselerarası "kısa film" yarışmalarının ödül töreni önceki akşam yapıldı.

“Sivil Savunma Yarışmaları” ödül töreni, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi. Törende; yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilerin yanı sıra, sergiye değer, mansiyon ve jüri özel ödülüne layık görülen öğrencilerle, öğretmen, okul müdürleri ve jüri üyeleri de onurlandırıldı.

Plaket ve takdir belgelerinin yanı sıra, resim, kompozisyon, şiir, fotoğraf ve kolaj teknikli resim yarışmasında birincilik alan öğrencilere bin TL, ikincilik derecesi alan öğrencilere 600 TL, üçüncülük derecesi alan öğrencilere 400 TL, jüri özel ödülü ile mansiyon ödülü alanlara 300 TL para ödülü de verildi.

Kısa film yarışmasında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, jüri özel ödülü alan öğrencilere 600 TL verildi. Dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine, müdürlerine ve eserleri değerlendiren jüri üyelerine de teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Birinci seçilen kısa film de gösterildi.

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Hatıra” isimli defile de sergilendi. Gece, anı fotoğrafı çekimi ve kokteylle son buldu.

Dereceye giren ödüllerin hem sahneye yansıtıldığı hem de salon önünde sergilendiği gecede, liselerarasında birinci seçilen şiir ve kompozisyon okundu. 29 Kasım 2016’da Dağ Yolu’nda meydana gelen, Denktaş Mutluel, Sude Demirkıran ve İlayda Öztürk’ün hayatını kaybettiği kazayı konu alan kompozisyonunu okuyan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencisi Pembe Erkut, salondakileri ağlattı. Kaza görüntüleri, gazete manşetleri de sinevizyona yansıtıldı. Pembe Erkut kompozisyonunun sonunda, “Kaç ışık daha sonsuzluğa uğurlanacak?” diye sordu.