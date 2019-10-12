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Herdaimdostlar grubu, çam ağaçlarına kuş yuvası yerleştirdi

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Herdaimdostlar grubu, çam ağaçlarına kuş yuvası yerleştirdi
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Herdaimdostlar grubu, bu sabah, Bedis bölgesindeki çam ağaçlarına kuş yuvası yerleştirdi.

Herdaimdostlar tarafından yapılan açıklamada, biyolojik mücadelede kuşların rolü ve önemine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Ormanların korunmasında salgın durumuna geçen böceklerin önlenmesinde böceklere karşı böcekçil kuşların korunmasını sağlamak için ormanlara kuş yuvası yerleştirdik. Buradaki amacımız özellikle baştankara gibi ormanlara zarar veren böceklerle beslenen kuşların yuva yapmaları, ormanlarımıza yerleşmeleri ve korunmaları ile popülasyonlarını ormanda artırmalarıdır.”

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