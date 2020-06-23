Hamitköy'de özel bir gece

Hamitköy'de bulunan City Park Homes sitesi güzel ve özel bir geceye ev sahipliği yaptı

Bir Limasol GYO projesi olan City Park Homes geçtiğimiz günlerde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konforlu yaşamın adresi olarak bilinen City Park Homes’un eşsiz ortamında müzik ve kokteyl eşliğinde yapılan geceye katılan seçkin misafirler Range Rover’ın 50. yılını hep birlikte kutladılar.

Geceye katılan seçkin konuklar City Park Homes’a ait ve yeni tamamlanan lüks site ile Borusan Oto Kıbrıs LTD’e ait 2020 Range Rover modellerini yakından inceleme fırsatı yakaladılar.

Gecede ilk konuşmayı yapan City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi, Lefkoşa’nın özellikle çevre yolunun yapılmasından ötürü yükselen değeri Hamitköy’de tek güvenlikli site konseptinde olan ve eşsiz olanaklar ile konforu sunan ( Türk koçanlı , tapusu hazır ve taşınmaya hazır, müşteriye özel kredi imkanı sağlayan) City Park Homes’da ülkenin önde gelen firmalarından birisi olan Borusan Oto Kıbrıs’ın tanıtım gecesine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sadeghi ayrıca, City Park Homes’un ev sahibi olmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Borusan Oto Kıbrıs Ltd. Ülke Müdürü Özden Mehmed, Range Rover gibi önemli bir markanın 50. yılını kutladıklarını belirterek sözlerine başladı. Mehmed, City Park Homes’un sunduğu birçok sosyal imkan ve konfor ile dikkat çektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konuşmasında geceye katılanlara teşekkür ederek, önemli kurumların bir araya gelerek bu tarz etkinliklerde buluşmalarının önemine vurgu yaptı. Kemaler ayrıca; KKTC’nin yükselen değeri Hamitköy’de yer alan City Park Projesinin de hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için konforlu ve cazip fırsatlar sunduğuna da değindi.

Konut satışlarının da yapıldığı gecenin sonunda pasta kesimi yapılırken, geceye katılan misafirlere dağıtılan biletler arasında yapılan çekilişte 3 katılımcı hediye kazandı. Lha