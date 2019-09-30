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Girne RAM Arçelik mağazası en yeni teknoloji ürünleri tanıtacak

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Girne RAM Arçelik mağazası en yeni teknoloji ürünleri tanıtacak
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Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Ltd., 1996 yılından beri Kuzey Kıbrıs distribütörlüğünü yapmakta olduğu Arçelik ürünleri gamını büyütmeye devam ediyor. Girne’de bu yıl içinde Ecevit Caddesi'nde hizmete açılan yeni Arçelik mağazasında 7 Ekim günü son teknolojik ürünler için tanıtım etkinliği yapılacak.

Müşterilerine en yeni teknolojiye sahip ürünleri üstün alışveriş deneyimi sağlayarak sunmakta olan ve özel konseptli yeni Arçelik mağazasını, geçtiğimiz Temmuz ayında Girne Ecevit Caddesi'nde hizmete açan RAM Trading  yeni ürünleri tanıtım için bir etkinlik gerçekleştirecek.

7 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek olan tanıtım etkinliğine Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih K. Ebiçlioğlu da katılacağı bildirildi. Ayrıca etkinliğe Başbakan Ersin Tatar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra siyasi, sosyal ve ticari yaşamın önde gelen kişilerinin de katılması bekleniyor.

Etiketler; #RAM Trading #Arçelik
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