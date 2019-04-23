Değirmenlik beldesinde 23 Nisan coşkusu yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm belde okullarında coşku ve sevinçle kutlandı…

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in katılımıyla, bu sabah saat 08:30’da Değirmenlik Atatürk Büstü önünde gerçekleşen askeri törenle başlayan kutlamalar okullardaki gösterilerle devam etti.

Başkan Ali Karavezirler, Gaziköy Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nun 23 Nisan kutlamalarına katılarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başkan Ali Karavezirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, 99 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla andı.

Değirmenlik beldesi sınırları içerisinde 21 muhtarlığı bulunan tüm okullarda 23 Nisan kutlamalarının devam edeceğini kaydeden Ali Karavezirler, tüm çocukları, öğretmenlerini, müdürleri ve velileri tebrik etti.

Bugün (23.04.2019) ilk olarak Değirmenlik’te bulunan Atatürk Büstü önünde çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan tören, 14. Zırhlı Tugay Komutanı, Tnk. Alb., Tug. K. Yrd. Erol Umut’un anı defterini imzalaması ile sona erdi.

Komutanın, Başkan Ali Karavezirler ve okul müdürleri ile birlikte çocukları selamlamasıyla başlayan okullardaki törenler, çocukların revgarenk kıyafetleri içerisinde dans edip, şarkıların söylenmesi ve şiirlerin okunmasıyla sürdü.

Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu ile Cihangir-Düzova İlkokulu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Cihangir-Düzova İlkokulu’ndaki törene Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu katılırken, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu’ndaki kutlamalarda ise Meclis Üyesi Tahir Irız hazır bulundu.