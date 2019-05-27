Cumhurbaşkanlığı’nda, çocuklarla çevre etkinliği

Cumhurbaşkanlığı’nda, çocukların çevre farkındalığını artırmak amacıyla ülke genelindeki ilkokullardan öğrencilerin katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy çocuklara, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının önemini anlatarak, çocuklara sorular sordu; onların eko sistemle ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve öğretmenler de katıldı.

Çocuklara çevrenin öneminin anlatıldığı etkinlikte, Asuman Kuyucu, sulak alan eko sistemle ilgili bilgi verdi; Hasan Bağlar’ın, Kıbrıs endemik, kuş, böcek ve hayvan türlerini kapsayan fotoğraf sergisi açıldı.

DEMİRSOY: “BAŞKA GİDECEK BİR YER YOK”

Prof. Dr. Ali Demirsoy, kaynakların sınırsız olmadığını belirterek, çocuklara çevre konusunda çok dikkatli olmalarını, malzemeleri idareli kullanmaları öğüdünü verdi ve şöyle konuştu:

“Çevreyi korunmak ve tanımak önemli. İnsanların dünyanın dışında yaşayabileceği başka bir yer yok. Gezegenimizi iyi korumamız lazım. Çevre bilincini çocukluktan kazanmalıyız. Kıbrıs’ı koruyalım, atık maddeleri çevreye atmayalım. Denizleri kirletmeyelim. Akdeniz’de kirlilikle ilgili büyük sorun yaşanıyor. ‘Kıbrıs’ı berbat edelim nasıl olsa başka yere gidelim’ diye düşünmeyin, başka gidecek bir yer yok.”

NASIL BİR ÇEVREDE YAŞAMAK İSTERSİNİZ TEMALI RESİMLER

Prof. Dr. Demirsoy’un konuşmasının ardından, çocuklar, “Nasıl bir çevrede yaşamak istersiniz” temalı resim çizdi. Öğrenciler, resim çizme etkinliğinin ardından, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde açılan Hasan Bağlar’ın fotoğraf sergisini gezdi. Şebnem Gürdal ise çocukların çizdiği resimlerin analizini yaptı.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ SERGİLEDİLER

Bazı okullar, etkinliğe, Temiz Düşün Projesi kapsamında okullarında geri dönüşümden hazırladıkları malzemeleri de getirerek, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sergiledi. Bir öğrenci, volkan patlaması deneyi yaptı.

Etkinliğe katılan çocuklara, ikramda bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇOCUKLARLA BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinliğe katılan çocuklarla bir araya gelerek, çalışmalarını gözlemledi, onlarla çevre üzerine sohbet etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışmalarından dolayı çocukları kutladı.

KATILAN OKULLAR

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen çevre etkinliğine katılan okullar şunlar:

“Gönyeli Fazıl Plümer İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Bellapais School, Yeşilyurt İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, İnönü İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Salih Terzi İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Serdarlı İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Girne Doğa Koleji, Necat British College, Balıkesir Meriç İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Lapta İlkokulu, Vadili İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Akova Yıldırım İlkokulu, English School of Kyrenia, Şht. Menteş Zorba İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Alasya İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Doğa İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu.”