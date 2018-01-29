Çocuklar, İyilik Evi’nde deneyle öğreniyor

Arabahmet İyilik Evi’nde her hafta çocuklar için farklı faaliyetler yapılıyor. Farklı konularda bilgilendirilen ve ilgili konular üzerinde deneyler yapan çocuklar, bu hafta deneyler konusunu işledi

Çocuklar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Lefkoşa’da açtığı ve çocuklara, güvenli ortamda kaliteli zaman geçirmeleri ve sosyal aktivite fırsatı sunan Arabahmet İyilik Evi’nde, deneyimleyerek öğreniyor.

Konusunda uzaman gönüllü öğretmenler tarafından her hafta farklı konularda bilgilendirilen ve ilgili konular üzerinde deneyler yapan çocuklar, bu hafta deneyler konusunu işledi.

“Delinmeyen poşet” deneyini hep birlikte gerçekleştiren çocuklar, önce sert, esnek, sivri ve küt malzemeler hakkında bilgi aldı. Çocuklar, bilgilenmenin ardından ucu sivri çubukları su dolu poşete dikkatlice batırarak, esnek naylon poşetin çubuğu sarmasını, suyun akışını engellemesini hep beraber izledi.

Sıcak yemeklerini de yiyen çocuklar, eğitici ve öğretici bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Arabahmet İyilik Evi'nde her hafta bir araya gelen çocuklar, yeteneklerini keşfederek, eğitici ve öğretici faaliyetler ile bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkıda bulunuyor.