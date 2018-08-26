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“Çevresel projelere destek verme kararlılığındayız”

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LTB Başkanı Harmancı: “Çevre için olan tüm projelere katkı koymaya kararlıyız” diyerek atık miktarlarının azaltılmasının şehirlerin en önemli sorunlarından olan çöp sorununu bitirmeye yarayacak önemli bir gelişim olduğunu vurguladı

“Çevresel projelere destek verme kararlılığındayız”
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Yeşil Barış Hareketi’nin sosyal sorumluluk projesi “Teneke Çocuk” kapsamında Lefkoşa bölgesi onuncu ayrıştırma etkinliği gerçekleştirildi. 
LTB sınırlarında toplanan tenekeler, Lefkoşa Türk Belediyesi atölyeleri yanındaki biriktirme noktasında ayrıştırıldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre alüminyum, çelik ve diğer metallerin ayrıştırılmasının yapıldığı etkinlikte Yeşil Barış Hareketi temsilcileri ile üyeleri ve çevre gönüllüleri yer aldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak emek verenlere çevre ve şehir adına teşekkür etti.
Yapılan çalışmaların çevre adına olan önemine değinen Harmancı, atık miktarlarının azaltılmasının şehirlerin en önemli sorunlarından olan çöp sorununu bitirmeye yarayacak önemli bir gelişim olduğunu vurgulayarak, LTB olarak Teneke Çocuk yanında diğer çevresel projelere destek verme kararlılığında olduklarını söyledi.

 

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