Çatalköy Belediyesi yaşlıları unutmadı

Çatalköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaşlılar Haftası nedeniyle 18-24 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinlik düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir grup yaşlıyla Mağusa bölgesine yapılan gezide St. Barnabas Manastırı ve Othello Kalesi ziyaret edildi ve Mağusa çarşısında alışveriş turu yapıldı. Gezinin ardından katılımcılara yemek verildi.



Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bazı meclis üyeleri ve görevli personelle birlikte yemeğe katılarak, vatandaşlarla sohbet etti.