BAY-SEN'den eylem

Bay-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen bağlı bulunduğu Hür – İş Federasyonunun desteği ile saat 09:30’da BRTK ana bina giriş kapısında eylem yapacak.
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