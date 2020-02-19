BAY-SEN'den eylem

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) yarın toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle eylem yapıyor.

Bay-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen bağlı bulunduğu Hür – İş Federasyonunun desteği ile saat 09:30’da BRTK ana bina giriş kapısında eylem yapacak.