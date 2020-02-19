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BAY-SEN'den eylem

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) yarın toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle eylem yapıyor.

BAY-SEN'den eylem

  

Bay-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen bağlı bulunduğu Hür – İş Federasyonunun desteği ile saat 09:30’da BRTK ana bina giriş kapısında eylem yapacak.

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